ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
Большинство депутатов фракции ЛДПР в Госдуме после встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным 16 января решили поддержать его кандидатуру на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на лидера партии Владимира Жириновского.
Жириновский добавил, что Мишустин в личном плане произвел положительное впечатление, передает «Интерфакс».
«В расцвете, все знает, все умеет», - высказался Жириновский о Мишустине.
Ранее кандидатуру Мишустина единогласно поддержали депутаты фракции «Единая России». Депутаты от КПРФ решили воздержаться при голосовании за кандидатуру.
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