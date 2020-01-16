ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

16 января 202011:51

Большинство депутатов фракции ЛДПР в Госдуме после встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным 16 января решили поддержать его кандидатуру на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на лидера партии Владимира Жириновского.

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Жириновский добавил, что Мишустин в личном плане произвел положительное впечатление, передает «Интерфакс».

«В расцвете, все знает, все умеет», - высказался Жириновский о Мишустине.

Ранее кандидатуру Мишустина единогласно поддержали депутаты фракции «Единая России». Депутаты от КПРФ решили воздержаться при голосовании за кандидатуру.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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