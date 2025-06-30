В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор
Бывший агент ФБР Брайан О’Коннор, который является одним из главных персонажей франшизы «Форсаж», вернётся в заключительном, одиннадцатом фильме. Об этом заявил актёр Вин Дизель, сыгравший Доминика Торетто.
На автомобильном мероприятии FuelFest в Лос-Анджелесе он указал, что выдвинул студии Universal три условия, в том числе, снова сделать местом действия Город Ангелов и вернуться к уличным гонкам.
«Хотите знать, каким было третье условие? Третье условие — воссоединение Доминика и Брайана О'Коннора! Вот что вы получите в финале», - отметил Дизель.
Сыгравший во франшизе Брайана О’Коннора актёр Пол Уокер погиб в ДТП 30 ноября 2013 года. В результате в седьмом эпизоде серии воссоздали цифровую модель героя.
Ожидается, что «Форсаж 11» выйдет в апреле 2027 года.
Ранее 33% россиян назвали дуэт Вина Дизеля и Пола Уокера во франшизе «Форсаж» самым ярким примером мужской дружбы на киноэкране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сына актера Демчога получил два года колонии по делу о мошенничестве
- В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор
- Евросоюз на шесть месяцев продлил экономические санкции против РФ
- В России заблокировали доступ к сайтам 15 европейских изданий
- Авиасалон МАКС снова проведут в онлайн-формате
- В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски
- СМИ: На улице Плеханова в Москве произошел взрыв
- В российском мессенджере Мax зарегистрировался миллион пользователей
- В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю Пикулю
- Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru