В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор

Бывший агент ФБР Брайан О’Коннор, который является одним из главных персонажей франшизы «Форсаж», вернётся в заключительном, одиннадцатом фильме. Об этом заявил актёр Вин Дизель, сыгравший Доминика Торетто.

Вин Дизель заявил, что действие фильма «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе

На автомобильном мероприятии FuelFest в Лос-Анджелесе он указал, что выдвинул студии Universal три условия, в том числе, снова сделать местом действия Город Ангелов и вернуться к уличным гонкам.

«Хотите знать, каким было третье условие? Третье условие — воссоединение Доминика и Брайана О'Коннора! Вот что вы получите в финале», - отметил Дизель.

Сыгравший во франшизе Брайана О’Коннора актёр Пол Уокер погиб в ДТП 30 ноября 2013 года. В результате в седьмом эпизоде серии воссоздали цифровую модель героя.

Ожидается, что «Форсаж 11» выйдет в апреле 2027 года.

Ранее 33% россиян назвали дуэт Вина Дизеля и Пола Уокера во франшизе «Форсаж» самым ярким примером мужской дружбы на киноэкране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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