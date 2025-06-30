В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор

На автомобильном мероприятии FuelFest в Лос-Анджелесе он указал, что выдвинул студии Universal три условия, в том числе, снова сделать местом действия Город Ангелов и вернуться к уличным гонкам.

«Хотите знать, каким было третье условие? Третье условие — воссоединение Доминика и Брайана О'Коннора! Вот что вы получите в финале», - отметил Дизель.

Сыгравший во франшизе Брайана О’Коннора актёр Пол Уокер погиб в ДТП 30 ноября 2013 года. В результате в седьмом эпизоде серии воссоздали цифровую модель героя.

Ожидается, что «Форсаж 11» выйдет в апреле 2027 года.

Ранее 33% россиян назвали дуэт Вина Дизеля и Пола Уокера во франшизе «Форсаж» самым ярким примером мужской дружбы на киноэкране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

