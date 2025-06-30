Сына актера Демчога получил два года колонии по делу о мошенничестве
Мещанский районный суд Москвы признал сына актёра Вадима Демчога виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По данным следствия, 20-летний Вильям Демчог был дроппером, то есть помогал аферистам обналичивать похищенные у граждан деньги. В прокуратуре Москвы заявили, что юноша и его подельники «заработали» на обмане пожилых людей 1,8 млн рублей.
Отмечается, что Вильям Демчог признал свою вину и полностью возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов, сообщает RT.
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