ЛДПР объяснила признание экстремистским движения «Я/МЫ Сергей Фургал»
Признанное экстремистским и запрещенным в России движение «Я/МЫ Сергей Фургал» оказалось под влиянием неконструктивных сил. Об этом сообщила пресс-служба партии ЛДПР, членом которой был отбывающий наказание в колонии экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал.
В пресс-службе партии подчеркнули, что члены ЛДПР не являются экстремистами и никогда ими не были.
Решение касательно движения «Я/МЫ Сергей Фургал» опубликовано на сайте прокуратуры Хабаровского края. В сообщении отмечается, что его объединяющей основой стала экстремистская идеология, возбуждающая вражду и ненависть к властям и разрушающая правовые ценности и устои общества.
Напомним, Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края в 2018-2020 годах. 9 июля 2020 года он был задержан по подозрению в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и расправе над предпринимателями Олегом Булатовым и Евгением Зорей. 10 февраля 2023 года суд в Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. После ареста Фургала в ранее возглавляемом им регионе несколько месяцев проходили массовые акции в его поддержку.
Ранее Бабушкинский суд Москвы отказался возвращать на доследование уголовное дело против Фургала, которого обвинили в хищении средств МСП-Банка.
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