ЛДПР объяснила признание экстремистским движения «Я/МЫ Сергей Фургал»

В пресс-службе партии подчеркнули, что члены ЛДПР не являются экстремистами и никогда ими не были.

Решение касательно движения «Я/МЫ Сергей Фургал» опубликовано на сайте прокуратуры Хабаровского края. В сообщении отмечается, что его объединяющей основой стала экстремистская идеология, возбуждающая вражду и ненависть к властям и разрушающая правовые ценности и устои общества.

Напомним, Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края в 2018-2020 годах. 9 июля 2020 года он был задержан по подозрению в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и расправе над предпринимателями Олегом Булатовым и Евгением Зорей. 10 февраля 2023 года суд в Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. После ареста Фургала в ранее возглавляемом им регионе несколько месяцев проходили массовые акции в его поддержку.

Ранее Бабушкинский суд Москвы отказался возвращать на доследование уголовное дело против Фургала, которого обвинили в хищении средств МСП-Банка.

