Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Фургала
Бабушкинский суд Москвы отказался возвращать на доследование уголовное дело против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в хищении средств МСП-Банка, пишет ТАСС.
Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. Первое заседание по существу назначено на 19 декабря.
По словам представителя суда, дело будет слушаться в открытом режиме тройкой судей.
В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах.
Московский областной суд 15 ноября признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края, напоминает «Радиоточка НСН».
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