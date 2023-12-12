Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Фургала

Бабушкинский суд Москвы отказался возвращать на доследование уголовное дело против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в хищении средств МСП-Банка, пишет ТАСС.

Фургал просит пересмотра своего дела в другом составе суда

Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. Первое заседание по существу назначено на 19 декабря.

По словам представителя суда, дело будет слушаться в открытом режиме тройкой судей.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах.

Московский областной суд 15 ноября признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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