Лавров жестом ответил на вопрос о вторжении
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кампания Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину является информационным терроризмом, сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау российский дипломат также пошутил над польским журналистом, который спросил: «То есть вторжения не будет?» Лавров выдержал паузу, после чего несколько раз утвердительно кивнул.
«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — заключил глава МИД РФ.
Ранее Лавров поправил переводчицу, допустившую неточность во время его переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
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