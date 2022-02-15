Лавров жестом ответил на вопрос о вторжении

Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау российский дипломат также пошутил над польским журналистом, который спросил: «То есть вторжения не будет?» Лавров выдержал паузу, после чего несколько раз утвердительно кивнул.

«Непонятливый в общем у вас журналист какой-то», — заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров поправил переводчицу, допустившую неточность во время его переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.