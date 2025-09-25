Названы плюсы открытия дилерских центров Li Xiang в России
Автомобили Li Xiang смогли заменить продукцию ушедших из России премиальных брендов, открытие дилерских центров станет подспорьем для российских автолюбителей, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Открытие дилерских центров Li Xiang существенно облегчит жизнь владельцам автомобилей этого бренда в России, однако об их производстве в России говорить пока рано из-за грядущих изменений утилизационного сбора. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть дилерский центр в России до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Хайцеэр отметил, что Li Xiang смогли заменить для российских автолюбителей продукцию ушедших из России брендов.
«Это хорошая новость, потому что Li Xiang — достаточно востребованные автомобили, хотя это довольно дорогие гибридные машины. Они смогли заменить многие бренды премиального характера, ушедшие из России, такие, как Mercedes, BMW, Land Rover. Многие поклонники этих брендов приобрели Li Xiang. Кроме того, начнутся официальные продажи, официальные гарантии, будет полноценная диагностика, компетентный склад запчастей. Те, кто приобрел эти автомобили, почувствуют большую заботу и комфорт с появлением официальных представителей», — сказал Хайцеэр.
Впрочем, отметил собеседник НСН, на доступность китайских машин может повлиять изменение утилизационного сбора, поэтому говорить о перспективах сборки Li Xiang в России пока рано.
«Против Li Xiang играет одно — если утилизационный сбор изменится так, как предполагается, больнее всего, как ни странно, это ударит по электрическим и гибридным автомобилям. Из-за цены они могут стать такими же недоступными, как и продукция покинувших нас брендов. Каковы перспективы сборки Li Xiang в России, мне сложно сказать, потому что машина непростая. Думаю, вряд ли это сейчас кем-то обсуждается, преждевременно строить прогнозы я бы не стал», — подытожил он.
Ранее Алиханов заявил, что в России перезапустили все автомобильные заводы, которые были оставлены западными компаниями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
