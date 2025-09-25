«Это хорошая новость, потому что Li Xiang — достаточно востребованные автомобили, хотя это довольно дорогие гибридные машины. Они смогли заменить многие бренды премиального характера, ушедшие из России, такие, как Mercedes, BMW, Land Rover. Многие поклонники этих брендов приобрели Li Xiang. Кроме того, начнутся официальные продажи, официальные гарантии, будет полноценная диагностика, компетентный склад запчастей. Те, кто приобрел эти автомобили, почувствуют большую заботу и комфорт с появлением официальных представителей», — сказал Хайцеэр.

Впрочем, отметил собеседник НСН, на доступность китайских машин может повлиять изменение утилизационного сбора, поэтому говорить о перспективах сборки Li Xiang в России пока рано.

«Против Li Xiang играет одно — если утилизационный сбор изменится так, как предполагается, больнее всего, как ни странно, это ударит по электрическим и гибридным автомобилям. Из-за цены они могут стать такими же недоступными, как и продукция покинувших нас брендов. Каковы перспективы сборки Li Xiang в России, мне сложно сказать, потому что машина непростая. Думаю, вряд ли это сейчас кем-то обсуждается, преждевременно строить прогнозы я бы не стал», — подытожил он.

Ранее Алиханов заявил, что в России перезапустили все автомобильные заводы, которые были оставлены западными компаниями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

