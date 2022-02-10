Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поправил переводчицу, допустившую неточность во время его переговоров с коллегой из Великобритании Лиз Трасс, сообщает РИА Новости.
Когда глава российского МИД упомянул выступление премьера Великобритании Бориса Джонсона в Палате общин, переводчица назвала место проведения мероприятия Палатой лордов.
Услышав ошибку Лавров молниеносно отреагировал и сразу поправил переводчицу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на переговорах в Москве Сергей Лавров и Лиз Трасс сделают упор на тематику европейской безопасности, сообщает RT.
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