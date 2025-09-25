ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, есть пострадавшие
Украинские войска нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки пострадали мирные жители, среди них — один ребенок. Все пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая помощь, отмечает RT.
Губернатор уточнил, что обстрел привел к возгораниям, повреждениям жилых домов и административных зданий.
Богомаз подчеркнул, что речь идет о целенаправленном ударе по гражданской инфраструктуре, передает «Радиоточка НСН».
