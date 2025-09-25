Трамп призвал Турцию отказаться от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме призвал Анкару прекратить закупки российской нефти. Он отметил, что, несмотря на хорошие личные отношения с главой Турции, энергетическая политика страны требует пересмотра.

Американский лидер подчеркнул, что Эрдоган, по его мнению, является жестким политиком. При этом Трамп заявил, что их сотрудничество охватывает как вопросы торговли, так и военной сферы, но именно в энергетике он хотел бы видеть изменения, отмечает издание «Профиль».