Трамп призвал Турцию отказаться от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме призвал Анкару прекратить закупки российской нефти. Он отметил, что, несмотря на хорошие личные отношения с главой Турции, энергетическая политика страны требует пересмотра.

Американский лидер подчеркнул, что Эрдоган, по его мнению, является жестким политиком. При этом Трамп заявил, что их сотрудничество охватывает как вопросы торговли, так и военной сферы, но именно в энергетике он хотел бы видеть изменения, отмечает издание «Профиль».

Трамп рассчитывает, что Венгрия перестанет покупать нефть у России

Глава Белого дома также выразил мнение, что Турция могла бы сыграть более заметную роль в урегулировании конфликта на Украине. По словам Трампа, ключевым шагом со стороны Анкары стало бы прекращение закупок российских энергоресурсов.

Ранее турецкая газета Hürriyet со ссылкой на данные национального Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) сообщала, что в 2024 году Россия сохранила статус основного поставщика нефти, газа и нефтепродуктов в Турцию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НефтьРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры