Собянин: Завершен проект по продлению Мосфильмовской улицы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому комплексу дорог в кинематографическом квартале Раменок, включая продление Мосфильмовской улицы и два моста через реку Раменку. По его словам, это позволит разгрузить прилегающие магистрали, в том числе Мичуринский проспект примерно на 20%, и улучшить транспортную доступность для 300 тысяч жителей.
Кинематографический квартал был создан в 2022 году, его улицы получили имена выдающихся актеров и режиссеров. В рамках проекта удалось сократить перепробеги до трех километров и время в пути на 10 минут. Загрузка улицы Лобачевского снизилась на 24%, Мичуринского проспекта — на 22%, улицы Гайдая — на 30%.
Продление Мосфильмовской улицы от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова составило около 1,7 километра. Часть новой трассы проходит по мостам общей протяженностью 465 метров, с которых открывается вид на природный заказник. Сооружения получили оригинальную подсветку и стали, по словам Собянина, «визитной карточкой города».
В рамках проекта также реконструированы участки улицы Гайдая, улицы Василия Ланового и улицы Раневской. Под одним из новых мостов оборудован двухполосный разворот длиной 404 метра. Строительство велось с марта 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru