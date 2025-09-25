Собянин: Завершен проект по продлению Мосфильмовской улицы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому комплексу дорог в кинематографическом квартале Раменок, включая продление Мосфильмовской улицы и два моста через реку Раменку. По его словам, это позволит разгрузить прилегающие магистрали, в том числе Мичуринский проспект примерно на 20%, и улучшить транспортную доступность для 300 тысяч жителей.

Кинематографический квартал был создан в 2022 году, его улицы получили имена выдающихся актеров и режиссеров. В рамках проекта удалось сократить перепробеги до трех километров и время в пути на 10 минут. Загрузка улицы Лобачевского снизилась на 24%, Мичуринского проспекта — на 22%, улицы Гайдая — на 30%.