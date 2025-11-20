Госдума планирует внести поправки о «честной стоимости» продукции
Министерство промышленности и торговли России готовит обновленную версию правил торговли, в которой может быть закреплено использование единых весовых стандартов — килограммов или граммов, сообщают «Известия».
Эта инициатива поступила ранее от депутатов Госдумы, указавших на то, что недобросовестные манипуляции с весом товаров ведут к необоснованным финансовым тратам граждан. К процессу доработки нормативного документа также планирует присоединиться Роспотребнадзор.
Минпромторг России планирует переиздать правила продажи товаров. Как заявил депутат Госдумы, автор инициативы Ярослав Нилов, необходимость таких изменений подтверждается многочисленными жалобами от потребителей и общественных организаций, которые часто путаются в неоднородных данных на ценниках.
Россиян обманывают и с ценами, и с ингредиентами, но сделать с этим практически ничего невозможно, рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В сферу ЖКХ не хотят идти из-за низких зарплат, тяжелого труда и непрестижности профессии
- Госдума планирует внести поправки о «честной стоимости» продукции
- Поклонская назвала украинцам два способа изменить судьбу страны
- В России вводится запрет на использование заемных средств для онлайн-ставок
- СМИ: Тело военнослужащего ВС РФ вернули из плена ВСУ без сердца
- Соратник Гитлера описал его состояние за неделю до смерти
- NASA развернуло масштабную кампанию наблюдений за движущимся к Земле 3I/ATLAS
- США: Санкции против России «ждут зеленого света»
- СМИ: Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта
- Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru