Госдума планирует внести поправки о «честной стоимости» продукции

Эта инициатива поступила ранее от депутатов Госдумы, указавших на то, что недобросовестные манипуляции с весом товаров ведут к необоснованным финансовым тратам граждан. К процессу доработки нормативного документа также планирует присоединиться Роспотребнадзор.

Минпромторг России планирует переиздать правила продажи товаров. Как заявил депутат Госдумы, автор инициативы Ярослав Нилов, необходимость таких изменений подтверждается многочисленными жалобами от потребителей и общественных организаций, которые часто путаются в неоднородных данных на ценниках.

Россиян обманывают и с ценами, и с ингредиентами, но сделать с этим практически ничего невозможно, рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с НСН.

