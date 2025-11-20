Поклонская назвала украинцам два способа изменить судьбу страны
По мнению бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, украинское общество стоит перед судьбоносным выбором: прекратить вооруженное противостояние или направить усилия на борьбу с внутренними проблемами, включая коррумпированную власть президента Владимира Зеленского.
«Только народ сам способен изменить судьбу страны, отказавшись от вражды, сложив оружие или обратив его против внутренних предателей», — написала она в Telegram, добавив, что настоящий враг украинцев находится не в Москве, а в Киеве.
Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
