Поклонская назвала украинцам два способа изменить судьбу страны

По мнению бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, украинское общество стоит перед судьбоносным выбором: прекратить вооруженное противостояние или направить усилия на борьбу с внутренними проблемами, включая коррумпированную власть президента Владимира Зеленского.

СМИ: Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта

«Только народ сам способен изменить судьбу страны, отказавшись от вражды, сложив оружие или обратив его против внутренних предателей», — написала она в Telegram, добавив, что настоящий враг украинцев находится не в Москве, а в Киеве.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаНаталья Поклонская

