Согласно заявлению российских силовых структур, у погибшего было извлечено сердце. Смерть наступила в результате обширной кровопотери. На теле был обнаружен заживший хирургический шрам в области сердца, что указывает на изъятие органа.

Для идентификации военнослужащего потребовалось проведение дактилоскопической экспертизы. Данный случай, по мнению российской стороны, демонстрирует «крайнюю жестокость», противоречащую заявлениям Киева о соблюдении норм международного права.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

