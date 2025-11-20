СМИ: Тело военнослужащего ВС РФ вернули из плена ВСУ без сердца
Тело российского военнослужащего Евгения Сбоева, погибшего в плену на Украине, было возвращено России в ходе обмена, сообщает ТАСС.
Согласно заявлению российских силовых структур, у погибшего было извлечено сердце. Смерть наступила в результате обширной кровопотери. На теле был обнаружен заживший хирургический шрам в области сердца, что указывает на изъятие органа.
Для идентификации военнослужащего потребовалось проведение дактилоскопической экспертизы. Данный случай, по мнению российской стороны, демонстрирует «крайнюю жестокость», противоречащую заявлениям Киева о соблюдении норм международного права.
Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
