Лавров заявил о признании США своей причастности к взрывам на «Северных потоках»

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — заявил Лавров.

США обратили внимание на то, что Россия в последние 20-30 лет «слишком хорошо сотрудничает с Германией» или, «вернее, она слишком хорошо сотрудничает» с РФ. Это партнерство, по мнению Вашингтона, стало угрожать монополизму США. Поэтому Вашингтон решил его разрушить в буквальном смысле.

«Дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало «костью в горле» тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США», — цитирует министра Газета.ru.

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек также назвал укрепление экономических связей между Россией и Германией причиной того, что США могли согласиться на участие в диверсиях на «Северных потоках».





