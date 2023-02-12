Лавров заявил о признании США своей причастности к взрывам на «Северных потоках»
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США фактически признали свою причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом министр иностранных дел России заявил в интервью к уроку «Разговоры о важном», посвященному теме «Россия и мир», опубликованному на сайте министерства.
«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — заявил Лавров.
США обратили внимание на то, что Россия в последние 20-30 лет «слишком хорошо сотрудничает с Германией» или, «вернее, она слишком хорошо сотрудничает» с РФ. Это партнерство, по мнению Вашингтона, стало угрожать монополизму США. Поэтому Вашингтон решил его разрушить в буквальном смысле.
«Дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало «костью в горле» тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США», — цитирует министра Газета.ru.
Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек также назвал укрепление экономических связей между Россией и Германией причиной того, что США могли согласиться на участие в диверсиях на «Северных потоках».
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