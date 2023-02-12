Евродепутат рассказал, для чего США взорвали «Северные потоки»

«Я не думаю, что ни одного из западных государств нет интереса в открытом расследовании этого случая», — сказал он. «Я думаю, что была обратная ситуация, закрыть экономические и энергетические связи между Россией с одной стороны и Германией с другой, но не только между Германией, но и большинством стран Западной и Восточной Европы», — заявил парламентарий.

Он отметил, что большинство политиков из США не принимают такие близкие связи из-за стратегических причин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после публикации расследований журналиста Сеймура Херша из США, а также других представителей СМИ о причастности Вашингтона к терактам на «Северных потоках», нужно созвать экстренный саммит Североатлантического альянса.

