Евродепутат рассказал, для чего США взорвали «Северные потоки»
Власти и Соединенных Штатов устроили диверсии на «Северных потоках», так как официальный Вашингтон не хочет видеть экономического сотрудничества России и Германии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на депутата Европарламента Гуннара Бека.
«Я не думаю, что ни одного из западных государств нет интереса в открытом расследовании этого случая», — сказал он. «Я думаю, что была обратная ситуация, закрыть экономические и энергетические связи между Россией с одной стороны и Германией с другой, но не только между Германией, но и большинством стран Западной и Восточной Европы», — заявил парламентарий.
Он отметил, что большинство политиков из США не принимают такие близкие связи из-за стратегических причин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после публикации расследований журналиста Сеймура Херша из США, а также других представителей СМИ о причастности Вашингтона к терактам на «Северных потоках», нужно созвать экстренный саммит Североатлантического альянса.
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