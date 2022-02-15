Лавров заявил о накопившихся проблемах, подрывающих ОБСЕ

Министр иностранных дел Сергей Лавров 15 февраля заявил, что в ОБСЕ накопилось очень много проблем, однако он надеется найти точки соприкосновения для решения вопросов.

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«В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ», - сказал Лавров на открытии переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

По его словам, в идеях Рау и России есть «рациональное зерно».

Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в Польше считают, что гипотетическое нападение России на Украину обезопасит страну на 100%, при этом Варшава не будет помогать Киеву, испортившему с ней отношения.

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ФОТО: РИА Новости
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