Лавров заявил о накопившихся проблемах, подрывающих ОБСЕ
Министр иностранных дел Сергей Лавров 15 февраля заявил, что в ОБСЕ накопилось очень много проблем, однако он надеется найти точки соприкосновения для решения вопросов.
«В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ», - сказал Лавров на открытии переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.
По его словам, в идеях Рау и России есть «рациональное зерно».
Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в Польше считают, что гипотетическое нападение России на Украину обезопасит страну на 100%, при этом Варшава не будет помогать Киеву, испортившему с ней отношения.
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