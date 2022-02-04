Польша пообещала поставить вооружение Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна на следующей неделе начнет поставки вооружения на Украину.

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Ранее Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Киеву ряд вооружений, в том числе переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром», беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Между тем, читатели польского интернет-портала Interia не одобрили военную помощи Украине после публикации о том, что Польша передаст Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун».

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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:УкраинаВооружениеПольша
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