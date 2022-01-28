«Сами виноваты!» Польша не будет помогать Украине решать военные проблемы с Россией
В Польше считают Украину «буферной зоной» и уверены, что Россия будет избегать конфликта сразу с несколькими странами, сказал НСН Якуб Корейба.
В Польше считают, что гипотетическое нападение России на Украину обезопасит страну на 100%, при этом Варшава не будет помогать Киеву, испортившему с ней отношения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» польский политолог Якуб Корейба.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что для его страны нет прямой военной угрозы. При этом в Польше уже подготовили план по эвакуации своих дипломатов из Украины.
«В Польше есть понимание того, что конфликт на несколько фронтов - одновременно Украину, Прибалтику и Польшу, и например, Румынию – это самый плохой вариант, которого Россия будет избегать. Поэтому гипотетическое нападение на Украину практически на 100% исключает одновременное нападение на Польшу. Именно это имел ввиду президент, если толковать его слова со стратегической точки зрения», - сказал Корейба.
При этом он назвал подготовку к эвакуации дипломатов «демонстративным шагом» Польши, указывающем Украине, что та сама должна решать свои проблемы.
«У Украины на случай военного конфликта нет договора ни с НАТО, ни с Польшей. Более того, Украина ведет себя неконструктивно по отношению к Польше, и это определенная демонстрация того, что проблемы Киева должен решать Киев. Если бы они не тормозили наши поезда, что делается уже несколько месяцев, и не вывешивали бандеровские флаги, когда туда приезжает наш министр иностранных дел, разговор был бы другой, а так – сами виноваты», - подчеркнул политолог.
Корейба также отметил, что Украина является для Польши «буферной зоной», уменьшение которой нежелательно.
«Возможный конфликт на Украине является долгосрочным риском, поскольку она является для Польши «буферной страной». Территория Украины является той частью Европы, которая защищает Польшу, поэтому сокращение этой территории в долгосрочной перспективе окажет негативное влияние на безопасность Польши, хотя это пока такой теоретический сценарий, поэтому президент сказал, что угрозы нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В МИД Польши заявили 28 января, что сейчас не планируется эвакуация из Украины польских дипломатов, однако у Варшавы есть соответствующий план, «чтобы не столкнуться с неожиданностями». Ранее США, Великобритания и Австралия эвакуировали сотрудников дипмиссий, работающих на Украине, из-за якобы готовящегося «вторжения» России в эту страну.
Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, США и НАТО фактически толкают Украину к войне с Россией, превратив ее в «боевого зомби» ради достижения чужими руками своих целей.
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