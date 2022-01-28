«Сами виноваты!» Польша не будет помогать Украине решать военные проблемы с Россией

В Польше считают, что гипотетическое нападение России на Украину обезопасит страну на 100%, при этом Варшава не будет помогать Киеву, испортившему с ней отношения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» польский политолог Якуб Корейба.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что для его страны нет прямой военной угрозы. При этом в Польше уже подготовили план по эвакуации своих дипломатов из Украины.