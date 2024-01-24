Лавров заявил, что США не заинтересованы в диалоге по урегулированию на Украине

Россия не вела обсуждений по урегулированию ситуации на Украине ни с бывшим президентом США Дональдом Трампом, ни с представителями Белого дома, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Лавров: Любой за криптовалюту может купить поставленное Украине оружие

По его словам, американские власти не заинтересованы в диалоге на данную тему. Как считает дипломат, прежде всего это связано с незаинтересованностью текущей администрации.

При этом в России готовы выслушать любого искренне заинтересованного в справедливости в российско-украинских отношениях.

Ранее Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАМИД РФСергей Лавров

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