Лавров заявил, что США не заинтересованы в диалоге по урегулированию на Украине

По его словам, американские власти не заинтересованы в диалоге на данную тему. Как считает дипломат, прежде всего это связано с незаинтересованностью текущей администрации.

При этом в России готовы выслушать любого искренне заинтересованного в справедливости в российско-украинских отношениях.

Ранее Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

