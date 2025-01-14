Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины
Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако для урегулирования конфликта нужно договариваться о более масштабных вопросах безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Он отметил, что угрозы на западных границах должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин конфликта. Ликвидированы они могут быть, указал Лавров, только в контексте более широких договоренностей.
Министр отметил, что игнорировать евразийский контекст невозможно, поскольку нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Индия, Россия, Китай, Персидский залив, всей Южной Азии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта при гарантиях Североатлантического альянса для контролируемых Киевом территорий. Он назвал это дипломатическим способом урегулирования ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru