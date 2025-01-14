Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины

Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако для урегулирования конфликта нужно договариваться о более масштабных вопросах безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Он отметил, что угрозы на западных границах должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин конфликта. Ликвидированы они могут быть, указал Лавров, только в контексте более широких договоренностей.