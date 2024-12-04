Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость наращивания поставок оружия Украине, чтобы укрепить ее позиции перед переговорами. Он отметил, что следует направить столько оружия, сколько нужно для изменения текущей ситуации на фронте, где Украина уступает России.

Рютте также проигнорировал просьбы Киева о сроках вступления в НАТО и предложил обеспечить достаточную мобилизацию в стране. Подобную позицию поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен, призвавший Украину продолжить мобилизацию, передает «Радиоточка НСН».

