СМИ: В НАТО обсуждают гарантии Киеву, «которые не провоцировали бы РФ»
Главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе обсудили варианты увеличения поставок оружия Украине на фоне возможных мирных переговоров, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на встрече также рассматривались потенциальные формы гарантий безопасности для Киева, которые «не провоцировали бы отношения с Россией».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость наращивания поставок оружия Украине, чтобы укрепить ее позиции перед переговорами. Он отметил, что следует направить столько оружия, сколько нужно для изменения текущей ситуации на фронте, где Украина уступает России.
Рютте также проигнорировал просьбы Киева о сроках вступления в НАТО и предложил обеспечить достаточную мобилизацию в стране. Подобную позицию поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен, призвавший Украину продолжить мобилизацию, передает «Радиоточка НСН».
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