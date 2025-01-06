Зеленский сообщил, что готов к урегулированию конфликта при гарантиях НАТО
6 января 202504:31
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта при гарантиях Североатлантического альянса для контролируемых Киевом территорий.
Он назвал это дипломатическим способом урегулирования ситуации. Глава государства указал, что Украине необходимы будут гарантии безопасности в случае заключения перемирия.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru