Лавров заявил, что Москва никогда не имела претензий лично к народу Украины

Россия никогда не имела никаких претензий лично к народу Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

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По его словам, Запад стал «дебилизировать» украинский народ, а также настраивать его против русских.

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИД РФРоссия
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