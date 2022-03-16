Лавров заявил, что Москва никогда не имела претензий лично к народу Украины

По его словам, Запад стал «дебилизировать» украинский народ, а также настраивать его против русских.

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

