Лавров заверил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Глава внешнеполитического министерства считает, что, чем дольше откладывать переговорный процесс, тем сложнее сторонам будет договариваться, пишет Газета.ru.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», — сказал Лавров.

Лавров заверил, что Кремль знает, как достигать своих целей.

Ранее бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что нужно запускать процессы тайной дипломатии для урегулирования ситуации на Украине.

«Нужно запустить процессы скрытой дипломатии. Открытых переговоров между Россией и Украиной больше нет, американцы стоят на позиции, что Москва должна проиграть, а потому поставляют оружие Украине. Разговором с Путиным не обойтись, нужно разговаривать и с Киевом. Когда был Карибский кризис, а мир стоял на грани Третьей мировой войны, ситуацию спасла именно тайная дипломатия. Люди встречались и пресса не знала, а сейчас, когда переговоры ведутся между Путиным и Макроном (Эммануэль, президент Франции, - прим. НСН), а он потом публикует эту беседу, то о каких закрытых переговорах может идти речь?», - задался вопросом Рар.

