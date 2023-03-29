Лавров: Запад против завершения конфликта на Украине
Запад не хочет останавливать конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает ТАСС.
По его словам, в США видят в ней способ по устранению очередного конкурента в лице РФ.
Лавров также добавил, что в конфликте на Украине у них свои геополитические интересы.
Ранее, как сообщала НСН, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Запад к подталкиванию мира к ядерной войне.
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