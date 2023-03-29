Патрушев обвинил Запад к подталкиванию мира к ядерной войне

По словам Патрушева, что поведение Запада противоречит совместному заявлению лидеров стран «ядерной пятерки» от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден принцип о недопустимости ядерной войны.

Секретарь Совбеза утверждает, что «Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению». По его словам, Москва убеждена в «необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием».

Нет необходимости применять ядерное оружие против Украины даже в ближайшей перспективе, так как прямая угроза существованию России отсутствует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.



