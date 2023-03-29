Патрушев обвинил Запад к подталкиванию мира к ядерной войне
Провокационное поведение Запада на фоне конфликта на Украине может привести к «катастрофическим последствиям». Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи секретарей совбезов государств-членов ШОС, передает пресс-служба аппарата СБ РФ.
По словам Патрушева, что поведение Запада противоречит совместному заявлению лидеров стран «ядерной пятерки» от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден принцип о недопустимости ядерной войны.
Секретарь Совбеза утверждает, что «Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению». По его словам, Москва убеждена в «необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием».
Нет необходимости применять ядерное оружие против Украины даже в ближайшей перспективе, так как прямая угроза существованию России отсутствует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru