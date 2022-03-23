Лавров: Замораживание резервов ЦБ на Западе стало «просто воровством»

По его словам, когда резервы Банка России заморозили, никто не мог подумать, какие санкции может применить Запад.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами еще 132 млрд долларов золотовалютных резервов, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов.

