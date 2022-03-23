Лавров: Замораживание резервов ЦБ на Западе стало «просто воровством»
Заморозка активов Центрального банка России на Западе - это просто воровство. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.
По его словам, когда резервы Банка России заморозили, никто не мог подумать, какие санкции может применить Запад.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами еще 132 млрд долларов золотовалютных резервов, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- Лавров: Интерес США к биолабораториям в Казахстане требует прояснений
- Лавров: Не исключено, что Польша хочет обосноваться на Украине
- Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело
- Лавров: Отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению с РФ
- Российские военные уничтожили арсенал ВСУ в районе Ровно
- Лавров: Замораживание резервов ЦБ на Западе стало «просто воровством»
- Депутатам от «Единой России» запретили покидать страну без разрешения
- Госдума приняла закон о признании участников спецоперации ветеранами
- Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров
- Медведев: США безразлична судьба других стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru