СМИ: Ущерб от экономических преступлений в РФ вырос до максимума с 2022 года
Материальный ущерб от экономических преступлений в России с начала года достиг 266,2 млрд рублей — максимума с 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД.
За три квартала текущего года этот показатель на 20% превысил данные прошлого года. Убытки по этой статье достигли максимума за четыре года, лишь в 2022 году они были выше, достигнув 283 млрд.
По сведениям МВД, за январь–сентябрь 2024 года специалисты выявили 88,7 тысячи экономических преступлений.
Уголовный кодекс относит к преступлениям в сфере экономики в том числе легализацию и отмывание средств, незаконное получение либо предоставление кредитов, производство фальшивых денег, манипулирование финрынком, взяточничество, незаконную организацию азартных игр, уклонение от уплаты налогов. Как отмечают эксперты, показатели ущерба от подобных противоправных действий растут в том числе из-за более эффективной работы налоговиков и правоохранителей, активно выявляющих преступные практики.
Между тем правительственная комиссия одобрила повышение максимальных штрафов за экономические преступления в 1,5–5 раз.
