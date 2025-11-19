В Пензе загорелся торговый центр
19 ноября 202510:25
Торговый центр «Фортуна» загорелся в Пензе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
«Подразделения работают на месте, горит кровля, площадь, естественно, будет позже уточнена», - рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, во время возгорания ТЦ еще не работал.
Как сообщают очевидцы, в микрорайоне Южная поляна, где расположено здание, наблюдается сильное задымление.
Ранее в подмосковных Мытищах произошел пожар на складе, огонь распространился на площади 900 квадратных метров, пишет Ura.ru.
