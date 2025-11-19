На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом
19 ноября 202509:39
Упавшие обломки дрона повредили частный дом в Северском районе Краснодарского края. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Инцидент произошел в поселке городского типа Ильский.
«Повреждена кровля, потолок и остекление дома. На месте работают оперативные и специальные службы», - отметили в оперштабе.
Никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 19 ноября на Кубани ликвидировали 14 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
