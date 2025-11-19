На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом

ВСУ пытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS В Госдуме предложили ввести бесплатную систему повышения квалификации для учителей-предметников Красноярские спасатели обследовали ещё одну пещеру в поисках семьи Усольцевых ЕС в сентябре в несколько раз увеличил закупки медикаментов в России Уникальный золотой унитаз продан на аукционе Sotheby's