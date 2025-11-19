Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS

ВСУ попытались ударить по Воронежу американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщило Минобороны.

«18 ноября... в 14.31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Противник применил четыре ракеты, все они были сбиты российскими расчетами ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Обломки боеприпасов повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал.

Российские средства воздушной разведки оперативно установили место пуска ATACMS в Харьковской области, в районе населенного пункта Волосская Балаклея обнаружили две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства. Боевой расчет ОТРК «Искандер-М» ударил по позиции ВСУ.

«Две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены», - подчеркнули в Минобороны.

Между тем в ночь на 19 ноября в Воронежской области ликвидировали 14 беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

