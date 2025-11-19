Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS
ВСУ попытались ударить по Воронежу американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщило Минобороны.
«18 ноября... в 14.31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации», - отметили в ведомстве.
Противник применил четыре ракеты, все они были сбиты российскими расчетами ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Обломки боеприпасов повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, частное домовладение. Никто из мирных жителей не пострадал.
Российские средства воздушной разведки оперативно установили место пуска ATACMS в Харьковской области, в районе населенного пункта Волосская Балаклея обнаружили две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства. Боевой расчет ОТРК «Искандер-М» ударил по позиции ВСУ.
«Две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены», - подчеркнули в Минобороны.
Между тем в ночь на 19 ноября в Воронежской области ликвидировали 14 беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ущерб от экономических преступлений в РФ вырос до максимума с 2022 года
- США и Россия тайно разрабатывают мирный план по Украине из 28 пунктов
- Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS
- Греф: Маркетплейсы не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей
- ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в 7,2 раза
- СМИ: В Японии из-за пожара сгорели 170 домов
- Суд в Москве оштрафовал Монеточку на 50 тысяч рублей
- За ночь над территорией России сбили 65 украинских дронов
- СМИ: США тайно консультируются с Россией по урегулированию на Украине
- Определены все напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 сборные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru