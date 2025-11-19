ЕС в сентябре нарастил закупку лекарств у России в 7,2 раза

Евросоюз в сентябре в несколько раз увеличил закупки медикаментов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За первый месяц осени ЕС приобрел такой продукции у РФ на 7,6 млн евро, это максимальный показатель с декабря 2020 года. Закупки в месячном выражении выросли в 7,2 раза, в годовом — почти в пять. Суммарный импорт по итогам трех кварталов 2025 года достиг 26,9 млн евро — в два раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Основными покупателями лекарств из России в сообществе стали Словения (6,5 млн евро) и Венгрия (951 тысяча евро).

При этом Москва продолжает приобретать европейские лекарства, в сентябре импорт увеличился на 14 процентов в месячном выражении, на девять — в годовом и достиг 553,8 млн евро. Крупнейшими экспортерами медикаментов стали Германия (134,6 млн), Нидерланды (82,7 млн), Бельгия (78,1 млн).

Между тем РФ сократила импорт пива из ЕС в сентябре до 3 тысяч тонн - минимума с начала 2015 года, пишет Ura.ru.

