В Нью-Йорке продали картину Климта за $236 млн

Картину австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на торгах за $236,4 млн. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's в соцсети X.

Полотно было продано на аукционе в Нью-Йорке. Картина Климта стала самым ценным предметом современного искусства, который когда-либо ушел с молотка.

«Портрет Элизабет Ледерер» - изображение дочери богатейших покровителей художника. Климт создал портрет в 1914–1916 годах. На полотне живописец изобразил девушку в легком узорчатом одеянии.

