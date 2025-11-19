В Нью-Йорке продали картину Климта за $236 млн
Картину австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на торгах за $236,4 млн. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's в соцсети X.
Полотно было продано на аукционе в Нью-Йорке. Картина Климта стала самым ценным предметом современного искусства, который когда-либо ушел с молотка.
«Портрет Элизабет Ледерер» - изображение дочери богатейших покровителей художника. Климт создал портрет в 1914–1916 годах. На полотне живописец изобразил девушку в легком узорчатом одеянии.
Ранее дом Sotheby's сообщил, что на торги выставят 100-килограммовый золотой унитаз американского миллиардера Стивена Коэна, начальная цена составит около $10 млн, пишет Ura.ru.
