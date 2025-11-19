Соцфонд: Пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение

Все пенсионеры в России автоматически получают электронное удостоверение, найти его можно в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.

Пенсионеры могут пользоваться электронным удостоверением с октября, для получения цифрового документа не нужно подавать каких-либо заявлений.

«У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на «Госуслугах». Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии», - отметили в Соцфонде.

Выданные пенсионерам пластиковые удостоверения остаются действительными, не требуют замены, а желающие получить такой документ могут сделать это в клиентской службе СФ или в МФЦ.

Как отметил глава Соцфонда Сергей Чирков, введение электронных удостоверений - часть системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий россиян. Ведомство внедряет QR-коды, позволяющие легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в учреждениях.

Ранее Соцфонд сообщил, что на 1 октября в России было зарегистрировано более 40,6 млн пенсионеров, пишет 360.ru.

