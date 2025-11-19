Соцфонд: Пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение
Все пенсионеры в России автоматически получают электронное удостоверение, найти его можно в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.
Пенсионеры могут пользоваться электронным удостоверением с октября, для получения цифрового документа не нужно подавать каких-либо заявлений.
«У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на «Госуслугах». Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии», - отметили в Соцфонде.
Выданные пенсионерам пластиковые удостоверения остаются действительными, не требуют замены, а желающие получить такой документ могут сделать это в клиентской службе СФ или в МФЦ.
Как отметил глава Соцфонда Сергей Чирков, введение электронных удостоверений - часть системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий россиян. Ведомство внедряет QR-коды, позволяющие легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в учреждениях.
Ранее Соцфонд сообщил, что на 1 октября в России было зарегистрировано более 40,6 млн пенсионеров, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия сократила вложения в американские гособлигации
- Над двумя регионами России сбили 11 украинских БПЛА
- В Пензе загорелся торговый центр
- «Проблем прибавится»: К чему приведут новые правила экспорта китайских машин
- Соцфонд: Пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение
- На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом
- В Нью-Йорке продали картину Климта за $236 млн
- СМИ: Ущерб от экономических преступлений в РФ вырос до максимума с 2022 года
- США и Россия тайно разрабатывают мирный план по Украине из 28 пунктов
- Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru