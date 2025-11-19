Греф: Маркетплейсы не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей
Маркетплейсы в текущем году не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей из-за своих скидок. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференции Банка России «Фокус на клиента».
По его словам, все предоставляемые онлайн скидки «за наш с вами счет».
«И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции... со стороны государства», - отметил Греф.
По словам главы банка, рынок маркетплейсов в РФ пока не урегулирован, платформы «вне конкуренции, и в первую очередь налогов», и следует поместить их в нормальное конкурентное пространство.
Кроме того, Греф высказался о предоставлении скидок на товары при оплате через собственную карту маркетплейса. Глава Сбера отметил, что сам убрал бы такие предложения, «стыдно такими практиками заниматься».
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против изменения цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты, дифференциация затрудняет отслеживание возможных злоупотреблений продавцов, пишет Ura.ru.
