Лавров возложил на ЕС ответственность за отход США от договоренностей на Аляске

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, «похоронившей» договоренности Анкориджа. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерриш заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по Украине

Глава министерства иностранных дел объяснил, что совесть Москвы чиста. При этом РФ полностью приняла предложение Штатов, которое сделали в августе прошлого года в ходе саммита на Аляске, напомнил он.

Лавров уточнил, что Вашингтон недавно предложил организовать трехсторонние переговоры. Россия согласилась, но только после выборов в Госдуму. При этом Киев начал делать все, чтобы сорвать голосование, подчеркнул руководитель МИД.

По словам министра, Москва хочет понять, с какими предложениями Владимир Зеленский отправит своих парламентеров. Американская сторона приняла аргументы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что России нужен мир на Украине, а не перемирие.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей ЛавровСШАУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры