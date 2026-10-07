Лавров возложил на ЕС ответственность за отход США от договоренностей на Аляске
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, «похоронившей» договоренности Анкориджа. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава министерства иностранных дел объяснил, что совесть Москвы чиста. При этом РФ полностью приняла предложение Штатов, которое сделали в августе прошлого года в ходе саммита на Аляске, напомнил он.
Лавров уточнил, что Вашингтон недавно предложил организовать трехсторонние переговоры. Россия согласилась, но только после выборов в Госдуму. При этом Киев начал делать все, чтобы сорвать голосование, подчеркнул руководитель МИД.
По словам министра, Москва хочет понять, с какими предложениями Владимир Зеленский отправит своих парламентеров. Американская сторона приняла аргументы.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что России нужен мир на Украине, а не перемирие.
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