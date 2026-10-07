Глава министерства иностранных дел объяснил, что совесть Москвы чиста. При этом РФ полностью приняла предложение Штатов, которое сделали в августе прошлого года в ходе саммита на Аляске, напомнил он.



Лавров уточнил, что Вашингтон недавно предложил организовать трехсторонние переговоры. Россия согласилась, но только после выборов в Госдуму. При этом Киев начал делать все, чтобы сорвать голосование, подчеркнул руководитель МИД.



По словам министра, Москва хочет понять, с какими предложениями Владимир Зеленский отправит своих парламентеров. Американская сторона приняла аргументы.



До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что России нужен мир на Украине, а не перемирие.

