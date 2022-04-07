Лавров: Вашингтон склоняет Киев к затягиванию конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что Вашингтон вместе с союзниками по НАТО подталкивают руководство Украины в сторону затягивания переговоров с Россией и продолжения вооруженного сопротивления, сообщают РИА Новости.
«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — подчеркнул российский министр.
Ранее Лавров раскритиковал представленный Украиной проект соглашения с Россией.
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