Лавров: Вашингтон склоняет Киев к затягиванию конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что Вашингтон вместе с союзниками по НАТО подталкивают руководство Украины в сторону затягивания переговоров с Россией и продолжения вооруженного сопротивления, сообщают РИА Новости.

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«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — подчеркнул российский министр.

Ранее Лавров раскритиковал представленный Украиной проект соглашения с Россией.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыВашингтонСШАУкраинаСергей Лавров
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