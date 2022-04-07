Лавров раскритиковал представленный Украиной проект соглашения с Россией
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в представленном Украиной проекте соглашения с Россией Киев отшёл от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что ранее украинская сторона обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте документа этого пункта нет.
«Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, этот замысел неприемлем», - подчеркнул Лавров.
Российский министр добавил, что Россия, несмотря на все провокации, продолжит переговы и будет настаивать на том своём проекте соглашения, где «чётко и в полном объёме» присутствуют все изначальные ключевые позиции и требования Москвы.
Ранее Лавров заявил, что причиной провокации в Буче является попытка сорвать наметившийся прогресс в российско-украинских переговорах, сообщает RT.
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