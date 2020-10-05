Лавров: в «Шарите» не обнаружили в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ

«Да, они [врачи в Омске] не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике "Шарите" не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. Мы до сих пор не знаем: французы и шведы сами брали анализы или просто немцы им эти анализы передали. И то, что наши партнеры пытаются держать все втайне, как говорят у нас наводить тень на плетень, нас очень тревожит. Мы хотим добиться истины и будем ее добиваться», - сказал Лавров.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.