Лавров: в «Шарите» не обнаружили в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ
Врачи берлинской клиники «Шарите», как и их коллеги из России, не нашли следов боевых отравляющих веществ в анализах блогера Алексея Навального, передает ТАСС слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
По его словам, это сделали уже в лаборатории Бундесвера.
«Да, они [врачи в Омске] не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике "Шарите" не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. Мы до сих пор не знаем: французы и шведы сами брали анализы или просто немцы им эти анализы передали. И то, что наши партнеры пытаются держать все втайне, как говорят у нас наводить тень на плетень, нас очень тревожит. Мы хотим добиться истины и будем ее добиваться», - сказал Лавров.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.
Ранее стало известно о встрече германского канцлера Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в берлинской клинике. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН допустил, что с целью политизации инцидента информация о визите Меркель к Навальному просочилась от самого блогера и его окружения.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, как создавался нервно-паралитический газ, ставший известным всему миру как «Новичок». По его словам, в России не работали с этим веществом последние 30 лет, после того, как химик Вил Мирзаянов «убежал с формулами за границу».
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