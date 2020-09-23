Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что химикатов под условным названием «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производилось. Кроме того, Захарова подчеркнула, что риторика западных стран по ситуации вокруг Алексея Навального недопустима, доказательств «российского следа» в этом деле нет и быть не может.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, как создавалось смертоносное оружие.

«У нас была программа "Фолиант" по созданию бинарного нервно-паралитического газа. "Новичок" - это уже западный продукт. Там порядка 10 компонентов, некоторые из них назвали "новичками". Так что невелика разница», - рассказал Никулин.

По его словам, в России не работали с этим веществом последние 30 лет, после того, как химик Вил Мирзаянов «убежал с формулами за границу».