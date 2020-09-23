Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию рассказал в эфире НСН, как создавался нервно-паралитический газ, ставший известным всему миру как «Новичок».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что химикатов под условным названием «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производилось. Кроме того, Захарова подчеркнула, что риторика западных стран по ситуации вокруг Алексея Навального недопустима, доказательств «российского следа» в этом деле нет и быть не может.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, как создавалось смертоносное оружие.
«У нас была программа "Фолиант" по созданию бинарного нервно-паралитического газа. "Новичок" - это уже западный продукт. Там порядка 10 компонентов, некоторые из них назвали "новичками". Так что невелика разница», - рассказал Никулин.
По его словам, в России не работали с этим веществом последние 30 лет, после того, как химик Вил Мирзаянов «убежал с формулами за границу».
«Было принято политическое решение: раз мы подписали Конвенцию о запрете химоружия, то нам нет смысла его разрабатывать и ставить на вооружение. У нас «Новичок» он вообще не производился, он производился в Узбекистане, в городе Нукус и там же испытывался», - рассказал Никулин.
Эксперт по химоружию также отметил, что «Новичок» производился в Швеции, Германии, Великобритании, Чехии и даже в Иране. По его словам, страны Запада знают об этом веществе куда больше, чем в России.
«Известно, что "Новичком" занимался в Солсбери советский перебежчик Владимир Пасечник, который погиб при загадочных обстоятельствах в 2001-м году», - добавил Никулин.
Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика отвезли в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Российские врачи не нашли признаков отравления Навального. Спустя несколько дней оппозиционера спецбортом перевезли в немецкую клинику. Вскоре в Германии заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Немецкие врачи вывели политика из комы 10 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Милиция разгоняет протестующих в Минске водометами
- Стерлигов опроверг сообщения о закрытии своих магазинов
- Прилетевшие в страну россияне до результатов теста на COVID-19 должны самоизолироваться
- Завершено расследование дела о мошенничестве с участием депутата МГД Шереметьева
- ФАС заинтересовалась ценой на препарат от COVID-19 «Арепливир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru