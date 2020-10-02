Рар: Информацию о визите Меркель к Навальному «рассекретило» его окружение

«Казус Навального давно политизирован. Меркель сама объявила в то время, когда Навальный еще находился в коме, что он отравлен. И потребовала от России выяснить обстоятельства. Меркель, с другой стороны, достаточно осторожно провела этот личный визит у койки Навального. Мне кажется, что она не хочет до конца портить отношения с Россией. Она все-таки надеется на какое-то сотрудничество по делу Навального. И, мне кажется, что саму информацию о визите распространили не люди Меркель, а общество Навального. И, конечно же, они будут делать из этого политику», – отметил он.

Кроме того, Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН оценил шансы Трампа и Байдена на победу на предстоящих президентских выборах.

