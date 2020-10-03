Маас предупредил Россию о неизбежности санкций из-за ситуации с Навальным

России не избежать санкций, если экспертиза Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы немецких специалистов, исследовавших пробы Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом он сказал в интервью T-Online.

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«Германия передала дело в ОЗХО для расследования. Если результаты немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то последует чёткий ответ от ЕС. Я в этом уверен», — цитирует Мааса RT.

Он считает, что в этом случае России «от санкций не уйти».

Германский министр также отметил, что добавил, что «санкции всегда должны быть адресными и соразмерными».

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила экспертов ОЗХО в Россию для взаимодействия с отечественными специалистами в ситуации вокруг Навального.

Также МИД России обращал внимание на нарушения техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным.

Публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН заверил, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет.

«О человеке рассказывают, что его отравили боевым ядом, рассчитанным на немедленное уничтожение тысяч человек, а он выжил и даже выздоровел. Правда, могу заверить, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет», – сказал он.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Санкции ЕССанкции Против РоссииОтравлениеАлексей Навальный
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