Маас предупредил Россию о неизбежности санкций из-за ситуации с Навальным

«Германия передала дело в ОЗХО для расследования. Если результаты немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то последует чёткий ответ от ЕС. Я в этом уверен», — цитирует Мааса RT.

Он считает, что в этом случае России «от санкций не уйти».

Германский министр также отметил, что добавил, что «санкции всегда должны быть адресными и соразмерными».

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила экспертов ОЗХО в Россию для взаимодействия с отечественными специалистами в ситуации вокруг Навального.

Также МИД России обращал внимание на нарушения техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным.

Публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН заверил, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет.

«О человеке рассказывают, что его отравили боевым ядом, рассчитанным на немедленное уничтожение тысяч человек, а он выжил и даже выздоровел. Правда, могу заверить, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет», – сказал он.

