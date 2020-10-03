Берлин отказал Москве в консульском доступе к Навальному

Напомним, посольство РФ в Берлине направило ноту в МИД Германии об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному, который находится не лечении в немецкой клинике 16 сентября. Отмечается, что запрос направлен в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Как уточняет газета, доступ к гражданам представляемой страны консулам обеспечивается статьей 36.

Ранее стало известно о встрече германского канцлера Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в берлинской клинике. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН допустил, что с целью политизации инцидента информация о визите Меркель к Навальному просочилась от самого блогера и его окружения.

«Казус Навального давно политизирован. Меркель сама объявила в то время, когда Навальный еще находился в коме, что он отравлен. И потребовала от России выяснить обстоятельства. Меркель, с другой стороны, достаточно осторожно провела этот личный визит у койки Навального. Мне кажется, что она не хочет до конца портить отношения с Россией. Она все-таки надеется на какое-то сотрудничество по делу Навального. И, мне кажется, что саму информацию о визите распространили не люди Меркель, а общество Навального. И, конечно же, они будут делать из этого политику», – отметил он.

