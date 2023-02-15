Лавров: В новой внешнеполитической концепции речь пойдет о прекращении монополии Запада

«Рамки должны впредь определяться не в его [Запада] эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Как отметил Лавров, России пытаются помешать, отбросить либо вовсе сорвать развитие страны. При этом западные страны стремятся «навязать свой диктат в мировых делах» и контролировать внешние условия развития мира ради своего господства.

Министр подчеркнул, что коллективный Запад использует незаконные методы угроз, шантажа и прямого воровства, чтобы наказать государства, которые проводят «самостоятельную национально ориентированную политику».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая внешнеполитическая концепция страны дорабатывается. По словам представителя Кремля, в документ внесут ряд дополнений, «будет работа финализироваться».

