Лавров: В новой внешнеполитической концепции речь пойдет о прекращении монополии Запада

Обновленная концепция внешней политики России учитывает необходимость прекратить монополию Запада на формирование рамок жизни в мире. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики

«Рамки должны впредь определяться не в его [Запада] эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Как отметил Лавров, России пытаются помешать, отбросить либо вовсе сорвать развитие страны. При этом западные страны стремятся «навязать свой диктат в мировых делах» и контролировать внешние условия развития мира ради своего господства.

Министр подчеркнул, что коллективный Запад использует незаконные методы угроз, шантажа и прямого воровства, чтобы наказать государства, которые проводят «самостоятельную национально ориентированную политику».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая внешнеполитическая концепция страны дорабатывается. По словам представителя Кремля, в документ внесут ряд дополнений, «будет работа финализироваться».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры