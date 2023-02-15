Лавров: В новой внешнеполитической концепции речь пойдет о прекращении монополии Запада
Обновленная концепция внешней политики России учитывает необходимость прекратить монополию Запада на формирование рамок жизни в мире. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
«Рамки должны впредь определяться не в его [Запада] эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН», — цитирует РИА Новости главу МИД.
Как отметил Лавров, России пытаются помешать, отбросить либо вовсе сорвать развитие страны. При этом западные страны стремятся «навязать свой диктат в мировых делах» и контролировать внешние условия развития мира ради своего господства.
Министр подчеркнул, что коллективный Запад использует незаконные методы угроз, шантажа и прямого воровства, чтобы наказать государства, которые проводят «самостоятельную национально ориентированную политику».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая внешнеполитическая концепция страны дорабатывается. По словам представителя Кремля, в документ внесут ряд дополнений, «будет работа финализироваться».
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