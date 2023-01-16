Песков сообщил о доработке проекта концепции внешней политики России

Новая концепция внешней политики России дорабатывается, документ будет утвержден указом президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики

По словам представителя Кремля, в концепцию внесут ряд дополнений, «будет работа финализироваться». При этом Песков не уточнил сроки завершения разработки документа.

В декабре МИД России анонсировал новую концепцию внешней политики страны, отмечалось, что документ может быть обнародован в начале 2023 года. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что при подготовке проекта концепции РФ учитывалась новая стратегическая концепция НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПолитикаДмитрий Песков
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