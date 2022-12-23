Захарова: в Москве учли концепцию НАТО при подготовке своей концепции внешней политики
При подготовке российского проекта концепции внешней политики учитывалась новая стратегическая концепция НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
«В российской практике стратегического и внешнеполитического планирования используется самый широкий диапазон источников информации в частности, подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений, включая недружественные», - отметила дипломат.
По её словам, к их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса.
В новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.
Ранее стало известно, что Пекин обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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