Лавров: Украинский народ заслуживает лучшего

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал сочувствие украинскому народу, который заслуживает лучшего, чем существующий сейчас режим в Киеве. Об этом он в заявил на встрече с постоянными представителями стран-членов ЛАГ.

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«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», - подчеркнул российский дипломат.

Он также подчеркнул, что российский и украинский народы продолжат жить вместе.

«Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», - заключил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Киев отказался от выполнения достигнутых договоренностей.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияУкраинаМИД РФСергей Лавров
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