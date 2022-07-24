Лавров: Украинский народ заслуживает лучшего

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», - подчеркнул российский дипломат.

Он также подчеркнул, что российский и украинский народы продолжат жить вместе.

«Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического», - заключил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, Киев отказался от выполнения достигнутых договоренностей.

