Небензя: украинцы остаются родным и дружественным народом
Постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что украинцы остаются родным и дружественным народом для РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Небензи, обвинения о том, что российские власти хотят уничтожить Украину не соответствуют действительности.
Политик утверждает, что власти РФ, как и прежде, имеют доброе отношение к украинцам, культуре и языку Украины. Однако, по его словам, власти Украины «реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня».
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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