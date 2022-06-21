Небензя: украинцы остаются родным и дружественным народом

По словам Небензи, обвинения о том, что российские власти хотят уничтожить Украину не соответствуют действительности.

Политик утверждает, что власти РФ, как и прежде, имеют доброе отношение к украинцам, культуре и языку Украины. Однако, по его словам, власти Украины «реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



