Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

«Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева», — сообщил президент. По его словам, Киев отказался от выполнения достигнутых договоренностей.

Как отметил Путин, в настоящее время такое желание у Украины также отсутствует.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после достижения стамбульских договоренностей переговорная делегация Украины не поддерживает с Россией никаких контактов. «Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные», — отметил он.

