Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин оценил возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Зеленский снова заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

«Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева», — сообщил президент. По его словам, Киев отказался от выполнения достигнутых договоренностей.

Как отметил Путин, в настоящее время такое желание у Украины также отсутствует.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после достижения стамбульских договоренностей переговорная делегация Украины не поддерживает с Россией никаких контактов. «Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные», — отметил он.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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